'Falta de respeito': Cristiano Ronaldo quer receber como Messi e Neymar

Enquanto especulações sobre a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid surgem, de um fato pelo menos podemos ter certeza: ele não está muito satisfeito com a diretoria do clube.

Segundo publicação do jornal El Mundo, desta terça-feira, 16, o português está desapontado pelo não cumprimento da promessa de melhora em seu contrato, garantido pelo presidente Florentino Perez no final da última Liga dos Campeões.

+ Jornal: Cristiano Ronaldo quer deixar o Real Madrid e voltar ao Manchester United

+ Real Madrid pode usar Cristiano Ronaldo como moeda de troca por Neymar

+ Siga o Fera no Twitter!

De acordo com o periódico, Cristiano Ronaldo se sente defasado financeiramente em relação aos outros maiores craques do futebol mundial. Segundo estimativas, o camisa 7 recebe por temporada apenas metade do pago a Lionel Messi e Neymar, sendo 21 milhões de euros (R$ 83 milhões) do português contra aproximadamente 40 milhões de euros (R$ 157 milhões) para os sul-americanos.

Sendo assim, conforme publicado pelo El Mundo, Ronaldo teria pedido a seus assessores que analisem o real valor recebido por Messi e Neymar e preparem uma proposta para ser apresentada ao Real Madrid.

A pessoas próximas, Ronaldo afirmou que gostaria de "um gesto" da diretoria madridista ao que considera "uma falta de respeito" e o faz "sentir-se menos querido".

A cúpula do Real Madrid não acredita que Cristiano Ronaldo force uma saída para receber a quantia que deseja em outro clube, como por exemplo no mercado chinês. Mas os diretores admitem que o português cogitaria um retorno ao Manchester United.

Nesta segunda-feira, 15, o jornal madrileno As estampou em sua capa que o português estaria decidido a retornar ao Old Trafford justamente pelo não cumprimento da promessa de melhora em seu contrato.

No último domingo, o programa "El Larguero", da emissora de rádio espanhola Cadena SER, informou que o presidente madridista, Florentino Perez, estaria disposto a usar o craque português como moeda de troca na contratação do brasileiro Neymar.