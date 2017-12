Cafu é destaque em evento da Copa das Confederações na Rússia

Faltando 100 dias para o início da Copa das Confederações, a Fifa realizou um evento na sede da Copa de 2018, nesta quinta-feira. O estádio de São Petersburgo, que receberá a partida de estreia entre Rússia e a Nova Zelândia, foi palco da celebração, que contou com a presença do ex-lateral-direito Cafu.

Capitão do pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira, Cafu foi escolhido para carregar a taça do toneio deste ano. "Eu tenho grandes memórias da Copa das Confederações. É uma competição curta e muito competitiva, que tenho orgulho de ter vencido. E, é claro, é uma grande forma para os times e anfitriões se prepararem para a Copa do Mundo", conta ao site oficial da Fifa.

Além de Cafu, outros ídolos como Vyacheslav Malafeev, Dmitry Sennikov, Roman Shirokov, Evgeny Aldonin e Alexey Smertin, confirmaram presença.