Família de torcedor que morreu no Morumbi processa São Paulo e FPF

O torcedor são-paulino Bruno Pereira da Silva, de Pindamonhangaba, morreu após cair do terceiro andar, o anel superior do Morumbi, antes do jogo contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, em maio do ano passado.

Bruno tinha 23 anos e estava tentando trocar de setor, mas despencou de uma altura de 25 metros - o que equivale a aproximadamente o oitavo andar de um edifício. Um ano depois, Yanka Ferreira Moreira, mãe dos filhos do torcedor, está movendo uma ação contra o clube e a Federação Paulista.

De acordo com informações do Uol Esporte, os advogados tentam provar que o estádio não era seguro e que a entidade era responsável pela organização e regulamento do clássico, quando ocorreu a tragédia.

A família ainda reclama que o São Paulo nunca prestostou nenhuma assistência após a morte de Bruno e pede R$561 mil de ressarcimento às crianças.