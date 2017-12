Famoso por 'membro grande', ex-Palmeiras lança marca de camisinhas

O torcedor do Palmeiras não esquece de Faustino Asprilla. O colombiano, hoje com 47 anos, chegou ao clube logo após a conquista da Libertadores e foi importante nos títulos do Rio-São Paulo e da Copa dos Campeões, em 2000. Hoje em dia, ele não está mais no futebol, mas aproveita uma fama que alcançou na época de jogador para apostar em um novo ramo: Asprilla agora é dono de uma marca de preservativos.

"Asprilla é objeto de brincadeira aqui na Colômbia por causa do tamanho do seu membro. É tido como um homem de membro grande, algo que se tornou um mito no país desde a foto tirada na partida contra o Chile nos anos 90. (...) É um negócio que tem a ver como prevenção de doenças, mas também pela fama de ele ter um membro grande. Isso impulsionou o negócio, que realmente vai muito bem", disse Juan Carlos Jiménez, apresentador da Rádio Munera e do Canal Une, em entrevista ao Portal UOL, em que cita um fato que aconteceu em 1993, quando "Tino", como é conhecido, participou de um amistoso entre Colômbia e Chile. Na ocasião, uma foto flagra as partes íntimas do atacante e a mesma virou praticamente um folclore do futebol.

A linha de camisinhas, entitulada "Condones Tino" foi lançada em outubro de 2016, em um evento que contou com alguns companheiros históricos de Asprilla na seleção colombiana, como Carlos Valderrama e Freddy Rincón.