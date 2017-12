Fantasma aparece para assombrar Inter diante do Corinthians

O Internacional literalmente conviveu com o fantasma do rebaixamento na segunda-feira, quando foi derrotado pelo Corinthians por 1 a 0, em São Paulo. Não bastasse a má fase dentro de campo, um torcedor corintiano se fantasiou de espectro e, ao que tudo indica, conseguiu mesmo assombrar o clube gaúcho.

A penalidade convertida por Marlone deu sequência ao drama do Inter, que ocupa a 17ª colocação com 39 pontos, três a menos que o Vitória, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Faltando duas rodadas para o fim, os comandados de Lisca Doido ainda tem pela frente Cruzeiro e Fluminense. Os paulistas, na sétima posição com 54 pontos, seguem sonhando com o G-6.