'Fantasma da B' sobrevoa Beira-Rio e torcedores não perdoam

A partida entre Internacional e Cruzeiro, no domingo, recebeu uma visita ilustre e nada agradável para o lado colorado. Um drone sobrevoou o Beira-Rio com um 'Fantasma da B', em alusão ao possível rebaixamento da equipe no Campeonato Brasileiro.

E, é claro, a torcida não deixou barato a provocação. Após identificar uma suposta casa onde o objeto teria dado partida, um grupo depredou o portão da residência e causou estragos em um veículo que estava no local. Segundo o globoesporte.com, o dono do imóvel registrou a ação na delegacia e afirma que não foi o responsável pela brincadeira, pois ele também torce para o Internacional.