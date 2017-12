Fãs criam grupo fictício da Copa para ironizar jogador norte-americano

O ex-meia da seleção norte-americana de futebol Landon Donovan, considerado o maior jogador dos Estados Unidos em todos os tempos, foi "zoado" pelos seguidores no Twitter após pedir palpites sobre os grupos da Copa do Mundo, sorteados nesta sexta-feira.

Donovan, que desde 2014 não atua pela seleção (mas que tem ótimos números no currículo, com 57 gols em 157 jogos), tuitou: "O sorteio da Copa do Mundo está feito. Quais grupos são mais difíceis/mais fáceis/mais interessantes?". Com a seleção dos Estados Unidos vergonhosamente fora da Copa (o time não conseguiu a vaga nas eliminatótrias), as respostas foram irônicas.

+ Veja os grupos mais fortes da Copa do Mundo de acordo com o ranking da Fifa

+ Caminho para o hexa: veja grupos da Copa e a repercussão na web

+ Fora da Copa, Itália é alvo de zoações nas redes no dia do sorteio dos grupos

Muitos seguidores criaram um "grupo falso" com grandes seleções que não conseguiram vagas para a Rússia. "Grupo L: Itália, Estados Unidos, Holanda e Chile", ironizaram vários torcedores. Houve até quem fizesse montagem com as bandeiras das respectivas seleções.

"Esse sim seria um verdadeiro grupo da morte", postaram outros internautas.