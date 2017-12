Fãs de Messi 'desdenham' Neymar com gols perdidos após passes do argentino

A conta no Twitter BreatheMessi, que exalta as qualidades do craque argentino, está suspensa há algum tempo. No entanto, bem nesta quarta-feira, 2, um vídeo publicado pelo perfil há algum tempo ressurgiu nas redes sociais e causou uma pequena polêmica.

O vídeo consiste em uma compilação de lances em que Messi deixa Neymar na cara do gol, mas o brasileiro não marca em nenhuma das oportunidades.

Some angry Barcelona fan compiled this beauty. I'M CRYING!!! pic.twitter.com/Drlnw7q9je — Brekkie S. Breakfast (@AssVegas) 2 de agosto de 2017

Outro perfil, Messi Lob, também desdenha do brasileiro, com lances errados de Neymar ou até com um meme, em que um homem bate a porta na cara de outro, exemplificando como que o argentino receberia o ex-companheiro após uma "temporada sem títulos no PSG".