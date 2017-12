Fãs do 'Cartola' reclamam de adiamento de jogo por morte do filho de Abel

O adiamento da partida entre Ponte Preta e Fluminense, que ocorreria neste sábado, por causa da morte de João Pedro Braga, filho do técnico do Fluminense, Abel Braga, provocou uma série de comentários desrespeitosos com a situação e com a família do treinador, principalmente no Facebook.

Fãs do fantasy game 'Cartola' - plataforma que permite aos internautas montarem os times a cada rodada com jogadores que consideram ser os possíveis destaques das partidas, e que recebem pontos por meio dos desempenhos reais em campo - se mostraram insensíveis com a situação e reclamaram do adiamento do jogo, solicitado pelo Fluminense e com o qual concordaram a Ponte Preta e a CBF. A partida foi remarcada para 9 de agosto.

"Escalei time inteiro da Ponte e serei prejudicado? Sacanagem, né?", escreveu um cartoleiro. "O filho do cara morre e vocês adiam?", perguntou outro. "O Cartola cancelou o jogo... E vamos perder pontos", reclamou um terceiro.

As reclamações dos fãs do game giraram em torno da impossibilidade de reescalar jogadores após o "mercado" fictício do jogo ter sido fechado.

Confira: