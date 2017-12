FATALITY! Faixa 'sem mundial' identifica local destinado a palmeirenses

A zoeira realmente não tem limites no futebol. Nesta quarta-feira, durante o jogo entre Internacional e Palmeiras, pela Copa do Brasil, a torcida colorada utilizou uma faixa com os dizeres de "sem mundial" para identificar o setor no Beira Rio destinado aos torcedores do adversário.

A iniciativa, obviamente, "bombou" nas redes sociais e os internautas não perdoaram o Palmeiras, que depois de muito tempo teve o seu Mundial de 1951 reconhecido pela Fifa. Apesar da chancela da entidade, muita gente ainda brinca com o fato.

"Sem mundial" Faixa da torcida do Inter hoje no jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. pic.twitter.com/HKrFqfM3Cb — Mundo das Torcidas (@MdasTorcidas) 1 de junho de 2017

Faixa no Beira Rio: "Sem Mundial" com uma seta apontando pra cima onde está a torcida do Palmeiras. NÃO HÁ LIMITES PARA A ZUEIRA! pic.twitter.com/QohKjUpkXF — Futebol Curioso (@FuteCurioso) 1 de junho de 2017

HAHAHA Essa piada do "Sem Mundial" é uma das mais bem sucedidas no esporte. Nunca perde a graça pic.twitter.com/t6PZy8DTHj — Rodrigo Branco (@Errodriigo) 1 de junho de 2017

No final de semana, outra faixa nas arquibancadas chaou atenção no futebol brasileiro. Na ocasião, os torcedores do Atlético-PR tentaram, através de uma "mira", ajudar seus atacantes a acertar a meta adversária.