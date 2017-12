Faturamento do Real Madrid é superior ao dos 6 maiores clubes do Brasil juntos

Através de um comunicado oficial, o Real Madrid divulgou suas receitas na temporada 2016/2017, que terminou com os títulos do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões. No total, o clube faturou 674,6 milhões de euros, o equivalente a R$ 2,52 bilhões. O número fica ainda mais impactante se compararmos com o balanço financeiro dos clubes brasileiros. Para chegar perto do que faturam os espanhóis, é necessário juntar as finanças dos seis clubes que mais faturam no Brasil.

São eles: Atlético-MG (R$ 316,3 milhões), Grêmio (R$ 325,8 milhões), São Paulo (R$ 393,4 milhões), Palmeiras (R$ 468,6 milhões), Corinthians (R$ 485,4 milhões) e Flamengo (R$ 510,1 milhões). Todos juntos, faturam aproximadamente R$ 2,5 bilhões, segundo dados divulgados por Amir Somoggi, consultor de marketing e gestor esportivo. Todo esse valor ainda representa um pouco menos do que o Real Madrid fez de dinheiro sozinho em um ano.

Ainda segundo o clube espanhol, há uma "reserva" de R$ 663,35 milhões para eventuais contratações, o que daria, por exemplo, para contratar duas vezes Cristiano Ronaldo, melhor jogador do mundo e que foi contratado pelo Real em 2009 por R$ 256,6 milhões. O endividamento líquido do clube é de 10,3 milhões de euros, uma cifra similar à da temporada anterior, de 13,1 milhões e que, como aponta o clube, "representa, na realidade, não uma dívida, mas uma posição de liquidez".

Para a temporada 2017/2018, que acabou de começar, o clube já prevê que as receitas cheguem a 690,3 milhões de euros, R$ 2,57 bilhões. Todos esses números serão submetidos à aprovação dos sócios do clube na assembleia-geral ordinária convocada para o próximo dia 1º de outubro. Nada mal, hein?!