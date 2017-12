Fé no futebol: freira é fotografada com copo de cerveja em estádio no PR

A imagem de uma freira segurando um copo de cerveja na arquibancada de um estádio de futebol ganhou repercussão nacional e viralizou nas redes sociais neste início de semana.

A cena inusitada foi fotografada no domingo, 19, em Ponta Grossa, no Paraná, durante a vitória do time da casa, o Operário Ferroviário, sobre o Apucarana por 4 a 0 pela primeira rodada da divisão de acesso do campeonato paranaense.

Nas arquibancadas do estádio Germano Krüger, as irmãs Fabiana e Chiara, do convento Carmelitas Servas da Misericórdia Sião, aproveitavam a partida para oferecer aos torcedores bilhetes de uma ação para reforma de uma paróquia da cidade.

Enquanto vendia um bilhete para um torcedor fantasiado de fantasma (o mascote do Operário), a irmã Fabiana ofereceu ajuda para segurar o copo de cerveja que ele estava bebendo. Ela garante que fez isso para que o rapaz pudesse alcançar a carteira no bolso, por baixo da fantasia.

Foi esse o momento da foto em que ela aparece com um copo de cerveja na mão. “Vi um rapaz fotografando, mas como o intuito era evangelizar, não me preocupei, e não imaginei que teria uma repercussão tão grande”, explica.

Essa foi a primeira vez que as irmãs Fabiana e Chiara foram ao estádio Germano Krüger ver o time da cidade jogar. Elas contam que costumam se reunir no convento para assistir jogos importantes pela televisão. “Gostei muito de participar daquele momento com os torcedores do Operário, aproveitando para evangelizar e mostrar que a nossa alegria é ir ao encontro do irmão - por que não fazer isso em uma torcida de futebol?”, comenta irmã Chiara.

Nas redes sociais, os usuários foram à loucura com a imagem. Selecionamos algumas reações:

A freira que você respeita! Jogo do Operário hoje, pela estréia da 2ª divisão do Campeonato Paranaense. pic.twitter.com/y27QflNWie — O Canto das Torcidas (@OCantoOficial) 19 de março de 2017

Única freira possível Uma publicação compartilhada por Edgar Ribas (@edgar1ribas) em Mar 19, 2017 às 1:37 PDT

como eu queria tá no jogo do Operário pra ver a freira — paulera (@_rodriguesh) 20 de março de 2017