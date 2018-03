Federação da Costa do Marfim anuncia desconhecer o paradeiro de Yaya Touré

Yaya Touré não se apresentou na concentração da seleção da Costa do Marfim. Nesta terça-feira a Federação do país informou desconhecer o paradeiro do jogador. "O estafe da seleção marfinense não tem notícias do capitão do título da Copa Africana de Nações de 2015", informou a federação.

+ Felipe Andreoli deixa vazar reforço da Globo para a Copa do Mundo

+ Palmeiras tem mais renda que Corinthians, Santos e São Paulo juntos

+ Dono do Milan tem falência de empresa decretada por tribunal da China, diz jornal

Fora da Copa do Mundo da Rússia, a Costa do Marfim vai disputar amistosos contra Togo e Moldávia, nos próximos dia 24 e 27 deste mês, respectivamente. A equipe do técnico Ibrahim Kamara vem treinando na cidade de Beauvais, no norte da França, onde serão realizados os próximos confrontos do time.

Yaya Touré tinha anunciado o adeus à seleção em 2016, mas em dezembro do ano passado aceitou o convite técnico para voltar a representar o seu país. A última partida disputada por Touré nesta temporada foi no dia 7 de março, na derrota do Manchester City para o Basel pelo segundo jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões.

A seleção marfinense chegou na última rodada precisando apenas de uma vitória contra o Marrocos para se classificar para o Mundial de 2018. Mas, mesmo jogando em casa, perderam a partida por 2 a 0.