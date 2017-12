Federação da Ruanda anuncia punição a quem praticar magia negra

A Federação de Futebol da Ruanda fez um anúncio inusitado nesta quarta-feira. A entidade decidiu multar qualquer jogador, técnico ou equipe que utilizar magia negra para tentar influenciar os resultados obtidos com a bola rolando. A medida foi tomada após uma partida do campeonato local ter uma polêmica envolvendo um feitico quebrado no meio da partida entre o Mukura Victory e o Rayon Sports, no último dia 16.

O Rayon era líder do campeonato e perdia por 1 a 0, quando o atacante Moussa Camara perdeu um gol praticamente embaixo do travessão. Inconformado, o atacante viu um objeto posicionado no pé da trave e o retirou, o que gerou a ira do time rival - que até correu atrás do jogador. Provavelmente, o feitiço foi quebrado: minutos depois, ele mesmo conseguiu marcar gol de empate e o jogo terminou em 1 a 1.

A federação do país africano afirmou que os jogadores que infrigirem a mais nova 'regra' serão punidos em R$ 400 e mais três jogos de suspensão, e o valor de R$ 800 será válido para treinadores, além de R$ 11 mil para equipes.