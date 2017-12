Felipão acredita que Neymar estará no nível de Messi e CR7 em dois anos

Em entrevista à agência de notícias EFE, Luiz Felipe Scolari, atual treinador do chinês Guangzhou Evergrande, projeta que Neymar estará ao mesmo nível que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo daqui a duas temporadas, e que disputará com os dois a Bola de Ouro daqui duas temporadas. "Possivelmente, começará a destronar um dos dois. Neymar é um dos fenômenos com os quais já trabalhei", disse Scolari.

Felipão não deixou claro se escalaria Messi e Cristiano em sua escalação perfeita. "Depende. Têm características diferentes. Ronaldo é o melhor do mundo porque se faz o melhor, se constitui como melhor, treina para isso e se dedica a isso de maneira diferente de qualquer jogador. Messi não, Messi é a simplicidade de jogar futebol, gênio puro. Ronaldo é uma situação que se impõe, Messi penso que não impõe."

Scolari também disse que, caso fosse oferecido um trabalho no Real Madrid e no Barcelona, escolheria mais pelo lado branco. Questionado qual seria o melhor jogador que já treinou, o técnico ficou indeciso: "Ficaria com Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, todos que tivessem 'R' no nome. Roberto Carlos também", respondeu entre risadas.