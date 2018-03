Felipe Andreoli deixa vazar reforço da Globo para a Copa do Mundo

Felipe Andreoli deixou vazar um dos reforços da Globo para a Copa do Mundo na Rússia. Em seu perfil no Instagram, o apresentador do Esporte Espetacular revelou que Bárbara Coelho vai trabalhar no Mundial.

No Instragram Stories, Andreoli divulgou uma série de imagens mostrando os bastidores das gravações dos vídeos promocionais da Copa do Mundo. Em um dos registros o apresentador mostra Bárbara Coelho, do SporTV, e afirma: "Nosso grande reforço".

Bárbara deve fazer parte da equipe que ficará no Brasil, assim como Andreoli. Já a apresentadora Fernanda Gentil, sua companheira de equipe de no Esporte Espetacular, vai para a Rússia.

Outro reforço que já foi divulgado é o narrador Gustavo Villani, recém contratado pelo grupo. Veja o vídeo gravado por Andreoli: