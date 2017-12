Felipe Melo acompanha Eliminatórias e revela curioso porta-retrato; veja

Afastado do elenco do Palmeiras, desde que entrou em atrito com o técnico Cuca, Felipe Melo publico um vídeo em suas redes sociais em que filma imagens da partida entre Uruguai e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa, da televisão de sua casa. E um detalhe curioso chamou a atenção. O volante revelou ter em sua estante um porta-retrato com a foto do soco que ele deu em um jogador do Peñarol pela Libertadores.

No Palmeiras, o impasse em relação a sua volta ao elenco continua. Mas Felipe Melo está muito mais perto de voltar ao time do que de sair. O Palmeiras deve reintegrar o jogador caso até o fim desta semana não receba nenhuma proposta interessante para negociá-lo.