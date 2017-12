Felipe Melo apoia Jair Bolsonaro e critica 'vagabundos' no 1º de Maio

Conhecido pela sinceridade em suas declarações, Felipe Melo causou repercussão mais uma vez nas redes sociais. Na manhã desta segunda-feira, feriado do Dia do Trabalhador, o meia do Palmeiras gravou um vídeo na saída da Academia de Futebol demonstrando apoio ao deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ).

"Posso falar uma coisinha? Deus abençoe todos os trabalhadores e pau nos vagabundos. Bolsonaro neles!", declarou o camisa 30.

Horas depois, quando já estava em casa e havia apagado esta primeira publicação, Felipe Melo gravou uma série de vídeos para reiterar sua posição. "Quando falo de vagabundo, falo das pessoas que querem tumultuar o nosso País. Então, hoje vai meu abraço especial para todos aqueles que correm atrás, todos os trabalhadores e todos aqueles que estão correndo atrás e que porventura não têm emprego. Infelizmente, passamos por um momento difícil onde nem todos têm emprego. Um grande abraço a todos os que correm atrás e, sim, sou Bolsonaro. Quero deixar um abraço especial para todos os que correm atrás. Realmente está muito complicado hoje. Deus abençoe a todo vocês. E, sim, sou Bolsonaro."

BOLSONARO AGRADECE APOIO

Após a publicação do primeiro vídeo, Bolsonaro, que é torcedor do Palmeiras, usou suas redes sociais para agradecer o apoio do meia.