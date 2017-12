Felipe Melo atira objeto em Clayson no intervalo do clássico na Arena; assista

O volante Felipe Melo, do Palmeiras, discutiu com Clayson, do Corinthians, no intervalo do clássico deste domingo, na Arena Corinthians. Vídeo publicado na conta da Rádio Bandeirantes no Twitter mostra o jogador arremessando um objeto no jogador corinthiano.

Depois da partida, Clayson comentou a confusão: "Ele jogou a munhequeira em mim, mas não sei o que passa na cabeça dele e nem quero saber... Ele gosta de aparecer. A rapaziada separou ali e acabou morrendo", afirmou, à Rede Globo.

Assista: