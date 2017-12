Felipe Melo chama Neto de 'bobão' após jogo do Palmeiras

Na zona mista do Allianz Parque após a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo por 1 a 0, na estreia do Campeonato Paulista, Felipe Melo iniciou mais uma polêmica. Em entrevista ao repórter Nivaldo de Cillo, no programa Terceiro Tempo, da TV Bandeirantes, o volante alviverde foi perguntado sobre a atuação do Palmeiras e também sobre sua "pegada no campo". Como resposta, o volante criticou a postura da emissora, principalmente a do comentarista Neto.

"Não, isso é polêmica. Acho que vocês querem muita polêmica. E principalmente vocês da Bandeirantes. Neto gosta de falar muita besteira. 'Porque o Felipe Melo isso, Felipe Melo aquilo.' Neto, vou falar um negócio: você é um bobão. É isso que você é. Sempre fala besteira", declarou Felipe Melo.

O volante prosseguiu: "Quando falei de dar tapa na cara, fui muito claro. Muller fica falando muita bobagem também. A situação da 'dar tapa na cara', já me desculpei com todo mundo. Foi uma situação que eu falei que eu posso ter exagerado no momento. Quem nunca errou que atire a primeira pedra. Me desculpei. Quis dizer que o Palmeiras não vai pipocar para ninguém”.

“Então, não quero mais polêmica com ninguém. Neto, continue fazendo seu trabalho, que Deus abençoe você, sua família, e me deixa vivendo minha vida e fazendo o meu", acrescentou o jogador.

De Cillo ainda disse que Neto estava na escuta e questionou se ele queria falar alguma coisa diretamente ao comentarista. "Não tenho nada para falar. Neto que continue fazendo o programa dele. Eu vi uma vez o Marcos falando do Neto e uma coisa que é verdade. O Neto teve uma oportunidade jogando futebol e jogou fora. E a segunda oportunidade que ele está tendo, está jogando fora de novo", completou Felipe Melo.

No estúdio da Bandeirantes, Neto preferiu evitar maior polêmica: “Não quero dar resposta. Eu sou bobão com minha família, com meus filhos, mas eu agradeço a audiência. Ele joga no Palmeiras, em um grande clube, já pediu desculpas sobre o que disse? Parabéns”.