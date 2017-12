Felipe Melo 'convoca' Ibra para jogar no Palmeiras: 'Vamos ganhar juntos!'

Se depender da "cara de pau" de Felipe Melo, volante do Palmeiras, o Verdão pode contratar um jogador de peso logo, logo: Ibrahimovic, que atualmente está sem clube.

Em seu Instagram oficial, Ibra, que atualmente está sem clube (seu contrato com o Manchester terminou e não será renovado), publicou uma foto atuando pelo clube inglês com a legenda: "vim, falei, conquistei".

Uma das respostas que apareceu no post foi a do volante do Palmeiras, Felipe Melo, que costuma chamar o sueco de "irmão". Em italiano, o Palmeirense escreveu: "Oi, Fenômeno! Vem para o Palmeiras, irmão! Vamos ganhar juntos! Abraço, mano!". Os dois são amigos há alguns anos.

Ibra e Felipe nunca atuaram juntos, mas se enfrentaram algumas vezes. Foi quando atuavam no futebol italiano: o sueco pela Juventus e o brasileiro, pela Fiorentina.

Se resolver mesmo atender ao desejo, o Palmeiras que se prepare: o salário de Ibra no Manchester girava em torno de 1 milhão de euros (R$ 4 milhões) mensais. Ao mesmo tempo, o Atlético de Madrid já teria mostrado interesse no atacante.