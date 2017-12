Felipe Melo critica enquete polêmica de programa: ‘Escolho salvar policial’

O volante Felipe Melo também deu sua opinião sobre a polêmica enquete do programa Encontro com Fátima Bernardes. O jogador da Inter de Milão postou uma foto nas redes sociais com uma placa "eu escolho salvar o policial." O assunto ganhou repercursão nacional depois que o programa da TV Globo, ao falar sobre a estreia do filme Sob Pressão, sugeriu que os convidados escolhessem uma situação hipotética: salvar primeiro "um policial levemente ferido ou um traficante em estado grave".

“Independentemente de qualquer circunstância, um traficante não pode ser salvo antes de um policial. Estou chocado de tão ridículo o resultado dessa enquete que foi feita pelo programa da Fátima Bernardes”, escreveu o jogador da Inter de Milão em suas redes sociais.

No programa, a maioria decidiu socorrer primeiro o traficante em estado grave, o que gerou revolta entre policiais e apoiadores. Com a hashtag #EuEscolhoSalvarOPolicial, usuários das redes sociais fazem provocações à apresentadora.