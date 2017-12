Felipe Melo ganha filhote de pitbull e batiza cão de 'Ousado de Melo'

O apelido "pitbull" de Felipe Melo chegou a um outro nível. Nesta quarta-feira, 1º, o jogador apresentou nas redes sociais o seu novo pet, batizado de "Ousado de Melo": um cão filhote, justamente da raça pitbull.

No Instagram, o palmeirense afirmou que o cachorro foi um presente de um torcedor do Palmeiras. Na semana anterior, ele já havia postado uma foto de um pitbull adulto, comparando-se ao animal que, assim como ele, também estava com um corte na altura do supercílio.

Conheça "Ousado de Melo":