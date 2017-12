Felipe Melo leva 13 pontos no supercílio após choque de cabeça com Mina

Aos 28 minutos do primeiro tempo do clássico contra o Corinthians, o meia Felipe Melo, do Palmeiras, se chocou de cabeça com o companheiro Yerry Mina e sofreu um corte profundo no supercílio. O jogador, que já caiu no chão sangrando, foi atendido no gramado e atuou com uma touca de proteção até ser substituído, aos 11 do segundo tempo.

Após a partida, Felipe Melo publicou uma foto em sua conta no Instagram para mostrar a profundidade do corte. Segundo informações do GloboEsporte.com e do UOL Esporte, o camisa 30 recebeu 13 pontos no ferimento.

"Vamos lamentar muito ainda esta derrota. Tentei continuar no jogo, após o choque, mas estava doendo muito e não estava conseguindo enxergar nada. Agora é pensar na recuperação rápida minha e do nosso time", escreveu Felipe Melo na legenda da foto.