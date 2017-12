Felipe Melo mostra 'ousadura' e faz tatuagem no dedo da mão lesionada

Mesmo afastado dos gramados por causa de uma lesão na mão esquerda, Felipe Melo continua mostrando ousadia. O volante do Palmeiras, que já havia tatuado a palavra ousado no ombro, acaba de fazer uma nova tatuagem inspirada no apelido que tornou-se sua marca registrada.

O camisa 30 do Verdão escreveu "ousadura" no dedo indicador esquerdo, na mesma mão da lesão. No vídeo publicado em suas redes sociais é possível perceber que o local ainda está inchado.