Felipe Melo no Corinthians? Volante do Palmeiras ironiza gafe de diretor do Timão

Felipe Melo concedeu sua primeira entrevista coletiva como jogador do Palmeiras e aproveitou a oportunidade para cutucar o maior rival do Verdão. O volante ironizou a gafe cometida pelo diretor corintiano Flávio Adauto, que citou o nome do novo camisa 30 palmeirense para se referir a Fellipe Bastos, reforço que ainda não foi apresentado no Timão.

"A gente riu bastante disso. Já até mandaram aqui para mim o link da confusão de Flávio Adauto. Não conheço o outro jogador, mas o 'pitbull' de verdade está aqui", afirmou o volante palmeirense.

Além da brincadeira, Felipe Melo fez declarações fortes e garantiu que vai demonstrar muita vontade pelo novo time. "Se tiver que dar porrada, eu vou dar. Se tiver que bater na cara de uruguaio, vai tomar tapa na cara", disse.