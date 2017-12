Felipe Melo responde torcedor uruguaio que o chamou de macaco

Felipe Melo gosta de interagir com torcedores, tanto que criou sua própria rede social para se comunicar com fãs. Mas, assim como acontece nos gramados, nem sempre essa interação é das mais saudáveis.

No Twitter, um torcedor do Peñarol criticou o fato da Conmebol diminuir as punições aplicadas ao Palmeiras pela briga ocorrida no Uruguai. A entidade reduziu de seis para três jogos no caso de Felipe Melo e de três para um jogo sem direito a levar torcida visitante.

"Chupa", respondeu Felipe Melo ao uruguaio, com alguns desenhos de bolas de futebol e um porquinho.

Em espanhol, o torcedor chamou o volante palmeirense de macaco e depois fez um novo tuíte com a palavra "chupa", acompanhado de cinco troféus da Libertadores, referentes ao títulos vencidos pelo clube uruguaio. Algumas horas depois, o torcedor do Peñarol apagou a mensagem em rede social.