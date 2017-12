Felipe Melo retruca zoeira de prefeito de SP: 'Tem que aguentar depois'

Na última semana, circulou pelas redes sociais uma imagem de um internauta provocando o Palmeiras durante um live do prefeito João Doria no Facebook. Em meio a questionamentos sobre os problemas da cidade de São Paulo, um rapaz foi bastante irônico ao questionar o que o político poderia fazer com a falta de título Mundial do Palmeiras, brincadeira bastante comum entre os torcedores paulistas.

Com bom humor e também uma dose de provocação, Doria, que é santista, tuitou a imagem, exaltando seu time, campeão mundial em 1962 e 1963: "Não pude perder a piada! Parabéns Vitor Paiva pelo bom humor". Apesar de leve, já bastou para o prefeito não ser bem aceito com os palmeirenses e, além de muitos torcedores criticarem essa postura, a brincadeira chegou até Felipe Melo, volante do Palmeiras.

Não pude perder a piada! Parabéns Vitor Paiva pelo bom humor! #PeixeTemMundial pic.twitter.com/975vmyRqry — João Doria (@jdoriajr) 8 de abril de 2017

O atleta, conhecido por não levar desaforo para casa, preferiu não entrar em polêmica. "Acho que sacanagem faz parte. É bonito. Eu sou do tempo de Romário, Edmundo, Paulo Nunes, Viola", disse, durante um evento neste domingo, destacando, porém, que também vai brincar com o prefeito caso o Palmeiras vença o Santos: "Tem que sacanear mesmo. Agora, tem que sacanear, mas aguentar também depois. Hoje em dia as pessoas gostam muito de zoar, mas quando são zoadas ficam de bico", completou.