Felipe Melo troca foto de perfil do Instagram por pitbull ferido

Na manhã desta quinta-feira, Felipe Melo postou a imagem de um cachorro da raça pitbull com um ferimento semelhante ao dele, acima do olho direito. O volante do Palmeiras teve um corte profundo no supercílio após choque com o companheiro de equipe, o zagueiro Mina, em partida contra o Corinthians. O volante chegou a fazer um curativo, mas não conseguiu permanecer em campo. Ele precisou levar 13 pontos no local e até publicou outra imagem em que aparece com os pontos.

Na legenda da foto, Felipe Melo fez uma citação bíblica para falar da lesão. "Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar àquele que o alistou"

2 Timóteo 2:3-4 #maiorcampeaonacional