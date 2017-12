Felipe Melo vira 'Um Maluco no Pedaço' em paródia da série; assista

Como era de se esperar, Felipe Melo tem causado polêmica desde sua volta ao Brasil. O jogador provocou torcedores do Santos em clássico contra o Palmeiras, criticou o apresentador Neto e conquistou a torcida do Verdão com seu estilo de jogo e irreverência fora de campo. Nesta sexta-feira, o canal do youtube FutParódias lançou um novo vídeo em que o volante aparece em paródia da música de abertura da série “Um Maluco no Pedaço”, que tem como protagonista o ator Will Smith.

Na Europa, Felipe teve passagens pela Fiorentina, Galatasaray, Juventus e Internazionale e no inicio deste ano veio para o Palmeiras. Muito contestado por aquele episódio na Copa de 2010, no qual ele pisou no holandês Robben e acabou sendo expulso de campo, o volante adotou um discurso de ser mais líder e ter uma personalidade firme dentro de campo.