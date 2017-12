Felipe Melo volta a causar polêmica ao apoiar e postar foto com Bolsonaro

O deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) esteve presente no Allianz Parque na noite de quinta-feira para assistir ao jogo do Palmeiras contra o Sport Recife. Após a goleada de 5 a 1, o volante Felipe Melo publicou uma foto com o deputado e declarou apoio ao pré-candidato à Presidência da República do Brasil em 2018.

"Obrigado pela presença e pela torcida @jairbolsonaro! #Bolsomito #bolsonaroNeles #ousadurapresidencial #DeusTeAbencoe“, escreveu o jogador no Twitter.

A publicação dividiu a opinião de torcedores, muitos criticaram a postura do jogador em misturar futebol e política. "Que nojo. Além de você só servir pra criar polêmica pro time vem querer fazer politicagem", disse um dos usuários da rede. Mas alguns apoiaram o jogador e o deputado: "Boa! Bolsonaro neles!", disse um seguidor. "Bolsonaro 2018", apoiou outro fã.

Antes mesmo da foto, a torcida e o deputado já haviam entrado em conflito. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Bolsonaro sendo xingado de fascista e outras palavras de baixo calão quando passava por um corredor que liga a entrada da arena palmeirense aos camarotes.

Em vídeo pra quem quiser curtir a emoção deste momento épico. Somos um clube formada por imigrantes, jamais nacionalistas farão política em nossa casa. CHUPA BOLSONARO! pic.twitter.com/3rDZCYfN4k — Gabriel Santoro (@gabrielsantoro) 17 de novembro de 2017

Essa não é a primeira vez que Felipe Melo declarou apoio ao deputado. A primeira vez foi no dia 1° de maio, Dia do Trabalhador. "Posso falar uma coisinha? Deus abençoe todos os trabalhadores e pau nos vagabundos. Bolsonaro neles!", disse o meia em vídeo gravado na saída da Academia de Futebol do Palmeiras.