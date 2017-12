Felipe Neto e Botafogo renovam parceria para última rodada do Brasileiro

A parceria entre o Botafogo e Felipe Neto fez tanto sucesso que eles decidiram estender o patrocínio para o último jogo do Brasileirão, contra o Cruzeiro, no próximo domingo, no estádio Nilton Santos.

O youtuber e seu irmão Lucas Neto, donos da empresa de coxinhas Neto's, ofereceram um patrocínio pontual ao Botafogo na partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em poucos dias de parceria, o clube viu a procura por camisas infantis aumentar em 500% e ainda dobrou o número de inscritos no canal do YouTube, que passou de 57.655 inscritos para os 90.000.

Além da extensão da parceria, o Alvinegro programou uma manhã de sábado especial para o público mais jovem. Luccas Neto estará presente e tirará fotos com os fãs.