Felipe Neto perde gols inacreditáveis em amistoso e vira motivo de piadas

Felipe Neto apareceu recentemente nas páginas esportivas, após anunciar patrocínio ao Botafogo, seu time do coração. E o youtuber voltou a ser destaque depois de sua participação no amistoso “Jogo dos Artistas”, um evento preliminar que aqueceu a torcida para o “Jogo das Estrelas”, que reuniu Zico, Romário, Adriano, entre outros nomes do esporte no estádio do Maracanã na quarta-feira.

Mas diferente do sucesso que faz no seu canal no Youtube, Felipe Neto não demonstrou habilidade com a bola nos pés e perdeu gols inacreditáveis. Depois de vários erros, ele até conseguiu se redimir e marcar um gol. Mas mesmo assim os fãs não perdoaram as pixotadas e o youtuber virou motivo de piadas nas redes sociais.

O próprio Felipe Neto brincou com sua falta de habilidade: "Obrigado Deus por ter me feito tão pereba a ponto de ser destaque da pelada dos famosos", escreveu em sua conta no Twitter.

Galera, hoje a PELADA DOS ARTISTAS no Maracanã vai passar no Esporte Interativo para todo Brasil! A partir das 18:10! Eu vou jogar e vocês vão poder me ver passar vergonha! — Felipe Neto (@felipeneto) 27 de dezembro de 2017

Vem ver os gols INACREDITÁVEIS que o @felipeneto perdeu no Jogo dos Artistas! É de CHORAR DE RIR KKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/Rpd4sldN8A — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 27 de dezembro de 2017

Que isso Felipeeeeeeeeee! Não foi isso que eu te ensinei rapaz! — Joao Victor (@JoaoCunha_16) 27 de dezembro de 2017