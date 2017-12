Fenerbahçe perde e torcida acerta garrafa em goleiro rival; veja

Um torcedor do Fenerbahçe acertou uma garrafa no goleiro Volkan Babacan, que defende o Istanbul Basaksehir. O objeto foi arremessado no último sábado, 9, durante partida válida pelo Campeonato Turco.

O Basaksehir venceu por 3 a 2, com um gol de Kerim Frei aos 9o minutos de jogo. Com a vitória, o Basaksehir ocupa a terceira colocação do campeonato. Já o Fenerbahçe, que jogava em casa, agora está na décima posição da tabela.

Reforços

Após acertar as contratações do meia brasileiro Giuliano e do atacante Roberto Soldado para a temporada, o Fenerbahçe terá um reforço de última hora. Segundo o diário português 'A Bola', o clube turco tem um acordo de empréstimo com o Tottenham pelo holandês Vicent Janssen, que também atua no ataque.