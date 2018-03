Fera bateu papo com o nosso youtuber tricolor; veja como foi

Youtuber Pedro Medrado bateu um papo Fera nesta sexta-feira. Convidado para falar sobre o canal Fera Tricolor, o torcedor contou sobre a sua relação pessoal com o clube do São Paulo, como iniciou os vídeos no Youtube e a expectativa para a temporada de 2018.

+ FERA TRICOLOR: saiba quem chega e pode sair do São Paulo em 2018

+ FERA TRICOLOR: Ao menos na brincadeira com amigos, o São Paulo é campeão

+ FERA TRICOLOR: Nosso primeiro personagem é Raí, o 'terror do Morumbi'

Quem acompanhou as últimas publicações do youtuber, conseguiu ver a sua perspectiva sobre os novos reforços do São Paulo. Otimista, ele comentou contratação de Diego Souza e afirmou que o jogador chegará motivado e será um dos grandes nomes do elenco este ano.

SORTEIO

Após o bate-papo, uma camisa oficial do São Paulo foi sorteada pelo Fera Tricolor. Os participantes realizaram a sua inscrição no canal e comentaram o vídeo da promoção.

Francielle Oliveira, torcedora fanática do clube, foi quem ganhou o manto. Surpresa, ela diz não acreditar: "Como assim? Estou emocionada!". E completa: "Torço para o melhor time do mundo".

Quer saber mais? Então assista o vídeo: