'Fera' de apenas 12 anos é disputado por Real Madrid e Barcelona

David Pecellín, que atua nas categorias de base do Betis, ultrapassou a marca de 120 gols na temporada, média de 3,75 bolas na rede por jogo. Com esse desempenho, o talentoso garoto de apenas 12 anos chamou a atenção dos dois maiores clubes da Espanha. De acordo com a mídia espanhola, Real Madrid e Barcelona estão disputando para ver quem conseguirá contratar a jovem promessa.

Segundo o jornal catalão Sport, o Real Madrid, sai na frente quando o assunto é dinheiro. O clube da capital espanhola está disposto a pagar valores elevados para incorporar Pecellín ao elenco.

O time catalão não pretende fazer "loucuras por um atleta tão jovem", mas aposta em sua estrutura para convencer o jogador a se juntar ao clube. Além disso, amigos de David Pecellín estão treinando nas categorias de base do Barça, o que ajudaria a atrair a joia.