FERA DO PASSADO: Com 'faro de gol', Luizão é ídolo de Palmeiras e Corinthians

A partir desta semana, a quarta-feira é dia de "Fera do Passado", um quadro novo no #FERA, em que destacamos atletas do passado que brilharam em seu esporte e não merecem ser esquecidos, mesmo que já tenham se aposentado.

Para estrear, como hoje é dia de Palmeiras e Corinthians pelo Brasileirão, ninguém poderia ser mais representativo do que Luizão. O ex-atacante, campeão mundial em 2002, possui a façanha de ser ídolo das duas torcidas, tendo feito sucesso nos maiores rivais de São Paulo.

Pelo Palmeiras, onde chegou depois de surgir como uma promessa pelo Guarani, fez parte de um dos maiores time da história do alviverde, sendo campeão paulista em 1996 em uma campanha que ficou marcada por ter marcado mais de 100 gols. Depois de uma passagem frustrada pela Europa e após ter conquistado a Libertadores pelo Vasco em 1998, Luizão chegou ao Corinthians no início de 1999.

No Parque São Jorge, conquistou nada menos do que seis títulos em três anos, entre eles o Brasileirão de 1999 e o Mundial de Clubes em 2000. O bom desempenho o fez garantir a sua presença na Copa de 2002.

Depois, ainda passou por São Paulo, onde conquistou mais uma Libertadores e também por outros clubes, como Santos e Flamengo.

No jogo desta quarta, quem será que vai ter o "espírito" de Luizão e decidir o clássico? Façam suas apostas!