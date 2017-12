FERA DO PASSADO: Mirandinha, o primeiro brasileiro do Inglês

Vestindo a camisa do Manchester City, Gabriel Jesus acaba de entrar para o seleto time dos 10 maiores artilheiros do Campeonato Inglês. A data da marca por muito pouco não coincide com a chegada de Mirandinha, o primeiro brasileiro a jogar na Terra da Rainha, em 1987. Trinta anos atrás, o cearense trocou o Palmeiras pelo Newcastle e, nesta quarta-feira, é o personagem escolhido para o nosso quadro Fera do Passado.

Nascido em Aerolândia, na periferia de Fortaleza, Francisco Ernandi Lima da Silva cresceu em uma família humilde. Para ajudar no sustento de casa, trabalhou vendendo frutas e limpando vidros nos semáforos da cidade, além de fazer bicos como pedreiro e salineiro. A carreira de jogador de futebol começou nas categorias de base do Maguari, tradicional clube cearense. Mas a dissolução da agremiação, interrompeu momentaneamente a trajetória do garoto, até que ele vestiu a camisa do Ferroviário, onde ganhou o apelido de Mirandinha – inspirado no atacante homônimo que, na época, fazia sucesso no São Paulo.

Aos 17 anos, Mirandinha foi contratado pela Ponte Preta, time pelo qual estreou como profissional em um amistoso contra a seleção da Tunísia, no qual marcou o gol da vitória. Depois de passar por várias clubes como Botafogo, Náutico, Santos e Portuguesa, chegou ao Palmeiras, clube onde teve uma passagem marcante.

Em seu primeiro ano vestindo a camisa alviverde, anotou 45 gols, o suficiente para chamar a atenção da seleção brasileira. Acabou convocado por Carlos Alberto Silva no primeiro semestre de 1987, para disputar o Pré-Olímpico. O atacante foi um dos grandes destaques da competição, que assegurou o Brasil em Seul.

Depois, em um amistoso contra a Inglaterra, em Wembley, marcou o gol da seleção, chamando a atenção dos dirigentes do Newcastle. Quando se preparava para os Jogos Panamericanos, a transferência para o time inglês se concretizou. Após semanas de negociações com o Palmeiras, o atacante deixou a concentração e viajou a Londres, onde assinou pré-contrato. A transação custou 575 mil libras aos ingleses.

Em sua primeira temporada vestindo a camisa do Newcastle, o brasileiro foi um dos destaques da equipe que terminou na oitava colocação do Campeonato Inglês. Mirandinha foi o artilheiro do time com 13 gols, 11 deles na liga nacional, pela qual disputou 26 jogos. No ano seguinte o time não conseguiu manter o mesmo desempenho e acabou rebaixado. Foi nesse momento que o atacante decidiu deixa o clube depois de 54 jogos e 19 gols.

De volta ao Brasil, o atacante jogou mais 140 partidas pelo Palmeiras e marcou 61 gols. Antes de se aposentar como jogador, vestiu a camisa do Fortaleza e foi jogar no Japão. Em 1996, começou a sua carreira de técnico no Ferroviário-CE. Após 20 anos como treinador, defendeu vários clubes, com destaque para o Fortaleza (campeão estadual em 2009) e o Rio Negro-AM (campeão estadual em 2001). Mirandinha também treinou clubes na Arábia Saudita, Malásia e Sudão. Hoje está no comando do Sport Club Genus de Porto Velho, em Rondônia.