FERA TRICOLOR: a melhor opção para ocupar o cargo de Dorival no São Paulo

A equipe do São Paulo vem de duas derrotas seguidas no Campeonato Paulista. Na quarta, o time perdeu para o Ituano por 2 a 1 fora de casa, em duelo atrasado da 7ª rodada. Agora, a pressão recai sobre o comando de Dorival Junior.

O youtuber Pedro Medrado falou sobre a possível saída do atual comandante e afirmou que a melhor opção para ocupar o cargo é André Jardine, atual técnico da equipe sub-20 do São Paulo e descartou a vontade de ver Luxemburgo no time tricolor.

