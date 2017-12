FERA TRICOLOR: Ao menos na brincadeira com amigos, o São Paulo é campeão

Já que a última semana foi de Data Fifa, com jogos da seleção e o São Paulo só voltou a jogar nesta quarta-feira, com mais uma derrota, dessa vez para o Atlético-MG, a solução para animar a torcida tricolor foi juntar os amigos para fazer um desafio dentro do campo.

Para isso, fomos eu, outro são paulino e um santista, ver quem se dava bem no jogo da velha do futebol, bem semelhante ao tradicional game que se faz no papel. Porém, nesse aqui o objetivo era fazer a sequência dentro do gol.

Além disso, na nossa brincadeira o perdedor sofria com um castigo para lá de tenso. Se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o curtir e se inscrever! Valeu!!