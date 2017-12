FERA TRICOLOR: Após nova derrota, São Paulo dá adeus à Libertadores?

O São Paulo foi derrotado na quarta-feira pelo Grêmio e agora ocupa a 11ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Com 45 pontos, o tricolor paulista pode ser ultrapassado pela Chapecoense, que enfrenta o Vitória em casa nesta quinta-feira, e ficar ainda mais longe do G-7 e da vaga na Libertadores.

Lento em campo, o time não conseguiu criar jogadas de perigo, abusou dos passes errados e foi envolvido pelo Grêmio que agora só consegue defender a segunda posição, após o Corinthians garantir o título do Campeonato Brasileiro.

A pergunta que fica no ar é: o São Paulo ainda briga pela vaga na Libertadores?

Para saber mais como foi a última partida da equipe e a resposta para essa pergunta, confira o mais novo vídeo no canal Fera Tricolor.