FERA TRICOLOR: As armas do São Paulo para bater o Corinthians e sair do Z-4

Por mais que o momento do São Paulo não seja o melhor, já que está na zona de rebaixamento e pode, pela primeira vez em sua história, jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, eu confio em uma vitória sobre o Corinthians, líder e virtual campeão.

Para isso, há uma série de fatores que me dão alguma confiança, como o fato de o time ter se reencontrado com as vitórias, a torcida, que vai lotar o Morumbi e fazer um show nas arquibancadas para ajudar o time e, mais do que isso, três jogadores chavez para finalmente vencermos nosso maior rival neste ano: Petros, Hernanes e Cueva.

Assista e veja se concorda comigo: