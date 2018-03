FERA TRICOLOR: conheça Tréllez e Nenê, os novos reforços do São Paulo

O São Paulo confirmou nesta segunda-feira (29) as contratações do meia Nenê e do atacante colombiano Santiago Tréllez. Assunto do novo vídeo do canal Fera Tricolor.

O youtuber Pedro Medrado falou sobre a trajetória dos jogadores durante a temporada passada e contou detalhes do acordo dos reforços com o São Paulo.

Ex-Vasco, Nenê tem 36 anos e assinou contrato por duas temporadas. A transferência foi sem custos. Já o colombiano Tréllez, de 28 anos, estava no Vitória, onde fez dez gols no último Campeonato Brasileiro. O jogador firmou vínculo por quatro anos em uma negociação no valor de R$ 6 milhões por 70% dos direitos econômicos.

