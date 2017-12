FERA TRICOLOR: conheça um jogador histórico, o uruguaio Diego Lugano

O canal do Fera Tricolor, o youtuber Pedro Medrado, destaca hoje a carreira de um Fera histórico: o uruguaio Diego Lugano, que recentemente se despediu do time, emocionando não só os companheiros mas também toda a torcida do São Paulo.

