FERA TRICOLOR: entenda como o reforço Valdívia pode ajudar o São Paulo

Provável sexto reforço do São Paulo para a temporada 2018, o meia-atacante Valdívia já está no Centro de Treinamento tricolor, na Barra Funda, e já faz trabalhos na academia. O jogador espera detalhes de documentação para assinar o contrato e ser anunciado oficialmente pelo clube.

A expectativa é de que o São Paulo confirme a contratação ainda nesta terça. Com a novidade, o youtuber Pedro Medrado publicou um novo vídeo no canal Fera Tricolor.

