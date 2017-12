O São Paulo não fez um grande jogo, mas conseguiu vencer o Sport no último domingo graças à grande atuação do goleiro Sidão e finalmente está fora da zona de rebaixamento. Será que a sorte voltou a estar do nosso lado?

Parece que sim, já que estamos há quatro jogos sem vencer e, se mantivermos a boa fase, dá para pensar com algo a mais no campeonato.

Assista a opinião do nosso youtuber Pedro Medrado: