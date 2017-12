FERA TRICOLOR - Jogamos com raça e coração, mas fomos roubados pelo juiz

O empate entre São Paulo e Corinthians ainda está repercutindo. Por mais que o Tricolor tenha jogado bem, criado inúmeras chances, o árbitro acabou sendo o personagem principal da partida por causa de alguns lances polêmicos, principalmente o gol anulado de Eder Militão, quando o goleiro Cássio pulou todo errado e trombou com Lucas Pratto.

Apesar de achar que fomos prejudicados, no gol do Corinthians, eu, mesmo sendo são paulino, não acho que foi falta do Rodriguinho. O Junior Tavares foi muito inocente e acabou dando mole em uma hora que não podia.

Veja a opinião sobre o jogo: