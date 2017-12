FERA TRICOLOR: Kaká, do início fulminante no São Paulo a Melhor do Mundo

Em mais um vídeo do Fera Tricolor sobre ídolos históricos do São Paulo, trazemos a trajetória de Ricardo Izecson dos Santos Leite, o Kaká. Nascido no Gama, no Distrito Federal, em 1982, foi revelado pelo tricolor em 2000 e, com atuações surpreendentes, fez parte do elenco pentacampeão mundial, em 2002, no Japão e na Coreia do Sul.

No seguinte, depois de encantar os são-paulinos, virou o Príncipe de Milão, ao se tornar ídolo do Milan. Usando a camisa 22 entre 2003 e 2009, ganhou um Campeonato Italiano, uma Copa da Itália, uma Supercopa da Itália, uma Liga dos Campeões, uma Supercopa da Uefa e um Mundial de Clubes da Fifa.

Em 2007, foi eleito o Melhor Jogador do Mundo pela Fifa, sendo o último jogador a vencer o troféu antes de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo dominarem a década. A dupla, por sinal, foi batida por Kaká na decisão de 2007.

Após passagens apagados por Real Madrid, entre 2009 e 2013, e uma rápida volta ao Milan, entre 2013 e 2014, assinou com o Orlando City. Antes de estrear na Major League Soccer (MLS), fez outro retorno a um ex-clube, o São Paulo.

Com o fim de seu contrato nos Estados Unidos, será que ele pode voltar a brilhar com a camisa tricolor mais uma vez antes de se aposentar?