Na trajetória vitoriosa do Tricolor do Morumbi nos anos 90, com as conquistas dos Campeonatos Paulista, Brasileiro, Libertadores e Mundial, um jogador em especial imortalizou para sempre a camisa 10 do São Paulo!

Raí, Meio-campista, irmão do também ex-jogador Sócrates, é um dos maiores idolos do tricolor Paulista e aqui se torna o nosso primeiro homenageado com o primeiro video "FERA HISTÓRICO"! Assista: