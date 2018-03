FERA TRICOLOR: O São Paulo caiu no Campeonato Paulista de 1990?

O youtuber Pedro Medrado entrou em um assunto polêmico em seu novo vídeo publicado no canal Fera Tricolor. O torcedor questiona uma antiga intriga entre os fãs de futebol: O São Paulo caiu em 1990?

"Hoje eu estou aqui para falar que isso não é verdade", afirma Pedro, que explica esse "falso rebaixamento", uma polêmica gerada no Campeonato Paulista de 1990 e motivo de piada dos rivais do tricolor.

Para comprovar que o São Paulo realmente não foi rebaixado, o Fera Tricolor usa como argumento o regulamento da competição naquele ano. Quer saber o que estava no regulamento e se o nosso youtuber está com a razão? Assista ao vídeo e se inscreva no canal clicando aqui: